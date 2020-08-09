Ayasofya'da Erbaş ile fotoğraf çektiren 3 AKP'li vekil koronavirüse yakalandı
Ayasofya'nın kılınan ilk cuma namazına katılan ve Diyanet İşleri Ali Erbaş ile fotoğraf çektiren AKP'li vekillerin koronavirüs testi pozitif çıktı.
Danıştay kararıyla Ayasofya'nın müze statüsünün kaldırılmasının ardından kılınan cuma namazına katılan ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile fotoğraf çektiren 3 AKP'li milletvekilinin koronavirüs testi pozitif çıktı.
24 Temmuz'da açılış törenininde kılınan cuma namazı sonrasında AKP Hatay Milletvekilleri Hacı Bayram Türkoğlu ve Hüseyin Şanverdi, AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay Ayasofya’nın içinde sosyal mesafe kuralına uymadan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile fotoğraf çektirmişti.
Vekillerin maskesiz paylaşım yaptıkları görülmüş ve koronavirüs tedbirlerine uymamaları eleştirilere neden olmuştu.
Ali Erbaş ile fotoğraf çektiren 3 milletvekili de koronavirüse yakalandı. Hacı Bayram Türkoğlu'na bir ayda 8 koronavirüs testi yapılması ise tepki çekti.
Öte yandan Ayasofya açılışına katılan ve maske takmadan fotoğraf paylaşan AKP Manisa Milletvekili İsmail Bilen de koronavirüse yakalandı.
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