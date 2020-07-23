Ayasofya'da görev yapacak imam ve müezzinler belli oldu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yarın kılınacak Cuma namazı ile birlikte Ayasofya Camii’de göreve başlayacak 3 imam ve 5 müezzini yaptığı basın toplantısı ile halka tanıttı.

cumhuriyet.com.tr
23 Temmuz 2020 Perşembe, 15:11
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yarın kılınacak cuma namazı ile birlikte göreve başlayacak ve Ayasofya Camii’de görev yapacak 3 imam ve 5 müezzini yaptığı basın toplantısı ile halka tanıttı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, ilk defa bir profesör doktorun cami imamlığına atandığını belirterek, Ayasofya Camii İmamı olarak Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden Prof. Dr. Mehmet Boynukalın’ın Ayasofya’ya imam olarak atandığını duyurdu.

Ayasofyanın diğer imamları da, Ferruh Muştuer, Bünyamin Topçuoğlu oldu.


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