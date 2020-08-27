Ayasofya'da kıyafet yasağı

27 Ağustos 2020 Perşembe, 14:20

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlanan Ayasofya'nın müze statüsünden cami statüsüne döndürülme çalışmaları Danıştay'a taşınmış, sonrasında açıklanan kararla tarihi yapının müze statüsü sona erdirilmişti.

Cami olarak ibadete açılan Ayasofya'da artık girişler için kılık kıyafet düzenlemesine de gidildi.

Buna göre artık Ayasofya'ya şortlu, dekolteli ya da başörtüsüz girilemeyecek.

Bu şekilde girişlerin önlenmesi amacıyla Ayasofya'ya girişlerde tulum ve başörtü dağıtımı başladı.