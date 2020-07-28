Ayasofya’nın açılışına katılan AKP’li vekilin koronavirüse yakalandığı iddia edildi
Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasının ardından 24 Temmuz'da kılınan ilk cuma namazına katılan AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi'nin koronavirüse yakalandığı iddia edildi.
Haber Global’in aktardığı habere göre; millletvekillerine yapılan düzenli testler sırasında hiçbir belirti göstermeyen AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi’nin Covid-19 testi pozitif çıktı.
İddiaya göre; Antakya Devlet Hastanesi’nde gözetim altında olan Şanverdi’nin durumunun iyi olduğu belirtildi.
Ayasofya'nın cami statüsünde ibadete açılışına katılan Şanverdi, Ayasofya'nın içerisinde maskesiz olarak video çekmişti.
Şanverdi, maskesiz olarak çektiği videoda, "Ayasofya’dayız. 86 yıllık hasretimizi gideriyoruz. Bugünleri de gördük. Ayasofya Müzesi bugün cami oldu. Rabbimize ne kadar şükretsek azdır. Tüm milletvekillerimizle birlikte Ayasoya Camisi’ndeyiz. Mutluyuz, gururluyuz" ifadelerini kullanmıştı.
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