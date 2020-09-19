Ayasofya'nın sembolü kedi Gli'den kötü haber

19 Eylül 2020 Cumartesi, 18:47

Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla birlikte tam 16 yıldır burada yaşayan kedi Gli, ziyarete gelenlerden büyük ilgi görmeye başlamıştı. Ayasofya'da doğmuş ve orda büyümüş olan sembol kedi Gli'nin hastalığı sebebiyle artık Ayasofya'da değil kalabalıktan uzak bir odada yaşayacağı öğrenildi.



Şehit Anaları Derneği Basın Sözcüsü Beyza Tufan'ın sosyal medya hesabından aktardığı bilgilere göre, "Korktuğumuz oldu. 2 gün önce Ayasofya’ya gittiğimde görevlilere Gli’yi sordum, veterinerde olduğunu söylediler, bi sıkıntı olduğunu anladım. Maalesef Gli çok hastaymış ve artık kalabalıktan uzak bir odada yaşaması gerekiyormuş. Geçmiş olsun Gli, senin için çok üzgünüm. Bilmeyenler için Gli Ayasofya’nın sembolü olmuş meşhur kedisi. Orda doğup büyüdü, 16 senedir Ayasofya’da yaşıyor. Ayasofya onun evi... Turistlerin ve ziyaretçilerin ilgi odağı, gözbebeği. Ama artık sağlığı el vermediği için ayrı bir odada bakılacakmış.