Ayasoyfa'nın sembol kedisi Gli'den kötü haber
Levent'te özel bir veteriner kliniğinde tedavi gören Ayasofya’nın kedisi Gli yaşamını yitirdi.
4 Eylül tarihinden beri Levent'teki özel bir veteriner kliniğinde tedavi gören Ayasofya’nın kedisi Gli yaşamını yitirdi.
Geçtiğimiz günlerde son hali sosyal medyada paylaşılan Gli'nin o halleri yürek burkmuştu. Kedi Gli'nin hayatını yaşlılığa bağlı olarak kaybettiği açıklandı.
Gli, Ayasofya'da yaşamasıyla turistlerin ilgi odağı olan ve internette tanınan kedi. 2004 yılında Ayasofya'da doğan ve büyüyen Gli, 2020 yılında Ayasofya'nın cami olarak tekrar ibadete açılmasından sonra sosyal medyada paylaşılmasıyla ve haber sitelerinde yer almasıyla tekrar fenomen haline gelmişti.
En Çok Okunan Haberler
- Kılıçdaroğlu'ndan Biden yorumu
- Arınç'tan Berat Albayrak itirafı!
- Gökhan Özoğuz'dan Berat Albayrak'a çağrı
- Kılıçdaroğlu'na AKP'den 'Biden' tepkisi
- ABD'de kazanan Joe Biden oldu
- Kamala Harris kimdir?
- Saray'dan Joe Biden'a yönelik ilk açıklama
- Türkiye'den 2 kez özür dilemişti
- Merkez Bankası AKP'ye bağlandı
- Koca uyardı: Bu yolla bulaştığı netlik kazandı
Video Haberler
- Kıdem tazminatımızı gasp ettirmeyeceğiz
- İzmir'deki tsunaminin yeni görüntüleri ortaya çıktı
- Depremde dev beton blokların araçların üzerine düşme anı
- Taburcu olan Ayda bebekten ilk görüntüler!
- Polisten depremzedeler için kurulan dayanışmaya müdahale
- İYİ Parti'li Cesur'dan kürsüden Aşık Mahzuni'li mesaj!
- Ablasının ölüm haberini canlı yayında aldı
- Korkunç an! Karşıya geçmek isterken TIR'ın altında kaldı
- Arınç'tan Berat Albayrak itirafı!
- Öksürük sesiyle koronavirüslü hastayı böyle tespit etti
En Çok Okunan Haberler
- Kılıçdaroğlu'ndan Biden yorumu
- Arınç'tan Berat Albayrak itirafı!
- Gökhan Özoğuz'dan Berat Albayrak'a çağrı
- Kılıçdaroğlu'na AKP'den 'Biden' tepkisi
- ABD'de kazanan Joe Biden oldu
- Kamala Harris kimdir?
- Saray'dan Joe Biden'a yönelik ilk açıklama
- Türkiye'den 2 kez özür dilemişti
- Merkez Bankası AKP'ye bağlandı
- Koca uyardı: Bu yolla bulaştığı netlik kazandı