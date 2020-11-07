Ayasoyfa'nın sembol kedisi Gli'den kötü haber

07 Kasım 2020 Cumartesi, 20:17

4 Eylül tarihinden beri Levent'teki özel bir veteriner kliniğinde tedavi gören Ayasofya’nın kedisi Gli yaşamını yitirdi.

Geçtiğimiz günlerde son hali sosyal medyada paylaşılan Gli'nin o halleri yürek burkmuştu. Kedi Gli'nin hayatını yaşlılığa bağlı olarak kaybettiği açıklandı.

Gli, Ayasofya'da yaşamasıyla turistlerin ilgi odağı olan ve internette tanınan kedi. 2004 yılında Ayasofya'da doğan ve büyüyen Gli, 2020 yılında Ayasofya'nın cami olarak tekrar ibadete açılmasından sonra sosyal medyada paylaşılmasıyla ve haber sitelerinde yer almasıyla tekrar fenomen haline gelmişti.