Ayçiçeğinin İthalatı yasaklansın

20 Ağustos 2020 Perşembe, 06:00

Türkiye’nin üretiminde açık verdiği tarım ürünlerinden biri de ayçiçeği. Yıllık 2 milyon ton üretime karşın, ihtiyaç 3.5-4 milyon ton. Bu da tutarı 500 milyon doları bulan ithalat demek. Ayçiçeğinde erken hasat başlamış durumda.

En erken hasat ise Çukurova bölgesinde yapılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu üyesi Ayhan Barut, Adana’da hasat yapılmakta olan tarlaları ziyaret etti ve bu üründeki sıkıntıları konuştu. Pandemi döneminde güvenli gıdanın öneminin ortaya çıktığını belirten Barut, yıllardır Türkiye’nin birçok tarım ürününde net ithalatçı haline geldiğini söyledi.

Barut, şu açıklamaları yaptı: “Türkiye’de yıllık ortalama 600 bin hektar alanda ayçiçeği üretimi yapılıyor. Yıllık üretim 2 milyon ton. Türkiye’nin ihtiyacı ise 3.5- 4 milyon ton. Açık ithalatla karşılanıyor. Oysa Türkiye’nin 4 milyon ton üretme kapasitesi var.” Barut, her yıl yaklaşık 1 milyon tonun üzerinde ayçiçeği ithalatı yapıldığını ve bunun için 500 milyon doların üzerinde paranın dışarıya ödendiğini de dile getirerek doların 7.40 liraya yükseldiğini anımsattı ve artan maliyetlere dikkat çekti.

KARADENİZ ÜLKELERİ GÜVENLİ GIDA İÇİN İŞBİRLİĞİ YAPTI

Karadeniz Ekonomik İşbirliği’ne (KEİ) üye ülkeler arasında sürdürülebilir gıda sistemleri konusunda işbirliği anlaşması yapıldı. Bu yatırım, ülkelerin Covid-19’un gıda ve besin güvenliği üzerindeki kısa ve uzun vadeli etkilerinden kurtulmalarına ve KEİ ekonomilerinin yeniden inşasına yardımcı olmak bakımından işlev görecek. İşbirliği, nisan 2023’e kadar sürecek. Yaklaşık 20 milyon km2’lik bir alanı ve yaklaşık 337 milyon nüfusluk bir piyasayı kapsayan KEİ’nin yıllık iç ticaret hacmi 167 milyar doları geçiyor ve bunda tarım ürünlerinin payı da oldukça büyük.