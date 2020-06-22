Aydın Tabip Odası'ndan 'savunma yürüyüşü'ne destek

Aydın Tabip Odası, iktidarın barolarla ilgili yasa değişikliği teklifine karşı "savunma yürüyüşü" kapsamında başkent Ankara'ya yürüyen avukatlara destek verdi.

cumhuriyet.com.tr
22 Haziran 2020 Pazartesi, 12:15
Abone Ol google-news

Aydın Tabip Odası'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Nasıl ki sağlık herkesin hakkı ve korunması gereken temel bir hizmet ise adalet ve savunma hakkı da aynı biçimde korunması ve geliştirilmesi gereken en temel haklardandır. İşsizlikte, hayat pahalılığında saklanamayan gerçeklere ve Kovid-19 pandemisi vaka sayılarındaki artışa rağmen hükümetin Meslek Birlikleri yasalarına müdahaleyi gündeme taşıma ısrarı manidardır. Meslek mensuplarının ve ülkemizin ihtiyacını yansıtmayan "Çoklu Baro" ve "Nispi temsil" içerikli yasal düzenleme girişimlerine yönelik "Savunma Yürüyor!" temasıyla ülkemizin 41 ilinden Ankara'ya doğru yola çıkan Baro Başkanlarının yürüyüşünü destekliyoruz" denildi.


Video Haberler