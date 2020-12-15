Aydın'da 4.0 büyüklüğünde deprem

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

DHA
15 Aralık 2020 Salı, 06:07
Aydın'da 4.0 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) edinilen bilgiye göre, saat 05.45'de merkez üssü Kuşadası Körfezi olan 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem 7.08 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
 


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