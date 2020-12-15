Son dakika: Van'da 4,7 büyüklüğünde deprem
Van'ın Tuşba ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre, saat 00.58'de Van'ın Tuşba ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem yerin 9.20 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
AFAD'dan paylaşılan Twitter mesajında, ''4,7 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır'' denildi.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Twitter üzerinden paylaşım yapan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, ''Merkez üssü Tuşba İlçemiz olan 4.7 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı görünmüyor. Tüm ekiplerimiz kırsal mahallelerimizde taramalarını sürdürüyor. Depremden etkilenen bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun, Allah beterinden korusun" ifadelerini kullandı.
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