Aydın'da başlayıp Muğla'ya kadar ulaşan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

02 Ağustos 2020 Pazar, 10:32

Akçaova Mahallesi'nde dağlık kesimdeki çam ağaçlarının bulunduğu alanda dün başlayan yangın devam ediyor.

Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 8 helikopter, 2 uçak, 59 arazöz, 13 su tankeri, 9 iş makinesi ve 250 işçiyle müdahale ediliyor.

Ekipler, Çine ilçesinde kısmen kontrol altına alınan ancak Yatağan ilçesindeki sarp bölgeye kadar ulaşan yangını söndürmeye çalışıyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 1 Ağustos'ta 11 ilde 14 ayrı orman yangının meydana geldiğini duyurmuştu.

Çıkan yangınların bölgeleri hakkında bilgi veren Pakdemirli, "Muğla'da, Milas ve Fethiye-Kelebek Vadisi olmak üzere iki adet, Aydın'da Çine-Akçaova ve Nazilli-Bozdoğan'da olmak üzere iki adet, İzmir Gaziemir-Çamönü ve Kemalpasa'da olmak üzere iki adet, Gaziantep Merkez, Balıkesir Dursunbey, Sinop Boyabat, Samsun Vezirköprü, Bitlis Merkez, Kahramanmaraş Sucatı mevkisi, Manisa Ahmetli ve Kütahya Tavşanlı da toplam 14 orman yangını çıktı" demişti.