Aydın'da CHP'nin '128 milyar dolar nerede' afişleri kaldırıldı
CHP Aydın milletvekili Süleyman Bülbül, CHP Aydın İlçe Başkanlığı'nın billboardlara astırdığı "128 Milyar Dolar Nerede" afişlerinin Söke ve Kuşadası'ndan kaldırıldığını açıkladı.
CHP Aydın İlçe Başkanlığı'nın billboardlara astırdığı "128 Milyar Dolar Nerede" afişleri Kuşadası ve Söke'de kaldırıldı.
Yaşanan bu durumu sosyal medya hesabından paylaşan CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, "CHP Aydın İl Başkanlığımızın 128 Milyar Dolar Nerede? afişleri Kuşadası ve Söke’de "Cumhurbaşkanına hakaret" gerekçesiyle toplatılıyor! Vatandaşın gerçekleri öğrenmesini engelleyemezsiniz 128 milyar doların hesabını vereceksiniz! Biz sormaya devam edeceğiz 128 Milyar Dolar Nerede?" ifadelerini kullandı.
CHP Aydın İl Başkanlığımızın 128 Milyar Dolar Nerede? afişleri Kuşadası ve Söke’de "Cumhurbaşkanına hakaret" gerekçesiyle toplatılıyor!— SÜLEYMAN BÜLBÜL (@avsbulbul) April 11, 2021
Vatandaşın gerçekleri öğrenmesini engelleyemezsiniz 128 milyar doların hesabını vereceksiniz!
Biz sormaya devam edeceğiz #128MilyarDolarNerede? pic.twitter.com/J7e3hsJG4Z
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