CHP'lilerden sosyal medyada '128 milyar dolar nerede' tepkisi

10 Nisan 2021 Cumartesi, 00:45

CHP Mudanya İlçe Başkanlığı'nın Mudanya'daki billboardlara astırdığı "128 Milyar Dolar Nerede" afişleri dün gece söküldü. Ardından da 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan soruşturma başlatıldı.

CHP, Merkez Bankası'nın rezervlerinin 128 milyar dolar eksik olduğunu sık sık gündeme getiriyordu. CHP Mudanya İlçe Başkanlığı'nın billboardlara astırdığı "128 milyar dolar nerede" afişlerinin gece yarısı sökülmesine gönderme yapan pek çok CHP'li isim, attığı tweet ile "128 milyar dolar nerede?" diye sordu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Buket Aydın ile Koltuk programının ardından attığı tweet ile '128 milyar dolar nerede?' diye sordu.

128 milyar dolar nerede? — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 9, 2021

'İSİM DE VERMEMİŞTİK AMA SAVCI 128 MİLYAR DOLARI KİMİN İÇ ETTİĞİNİ ANLAMIŞ'

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel de, sosyal meyda hesabı üzerinden "Partimizin '128 milyar dolar nerede?' afişine Tayyip Erdoğan'a hakaret gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Biz isim de vermemiştik ama savcı 128 milyar doları kimin iç ettiğini anlamış olacak ki Erdoğan’a hakaret olarak değerlendirmiş. Bir daha soralım #128MilyarDolarNerede?" ifadelerini kullandı.

Partimizin '128 milyar dolar nerede?' afişine Tayyip Erdoğan'a hakaret gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Biz isim de vermemiştik ama savcı 128 milyar doları kimin iç ettiğini anlamış olacak ki Erdoğan’a hakaret olarak değerlendirmiş. Bir daha soralım #128MilyarDolarNerede? pic.twitter.com/EAqj12bZLQ — Onursal Adıgüzel (@onursaladiguzel) April 9, 2021

'YARGININ TARAFSIZ VE BAĞIMSIZLIĞINI SEVSİNLER!'

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülül de "128 Milyar dolar nerede? Denildiği için Cumhurbaşkanına hakaretten Bursa C. Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış. Yargının tarafsız ve bağımsızlığını sevsinler! Gerçekten 128.000.000.000 milyar dolar nerede? #128MilyarDolarNerede sözleriyle duruma tepki gösterdi.

128 Milyar dolar nerede?

Denildiği için Cumhurbaşkanına hakaretten Bursa https://t.co/REKLI4NnYmşsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış.

Yargının tarafsız ve bağımsızlığını sevsinler!

Gerçekten 128.000.000.000 milyar dolar nerede?#128MilyarDolarNerede pic.twitter.com/cc7b9j0qDK — SÜLEYMAN BÜLBÜL (@avsbulbul) April 9, 2021

CHP'li isimlerin sosyal medya paylaşımları şu şekilde:

CHP SÖZCÜSÜ FAİK ÖZTRAK

CHP ANKARA MİLLETVEKİLİ MURAT EMİR

128 milyar dolar nerede? — Murat Emir (@muratemirchp) April 9, 2021

CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ DR. ALİ ŞEKER

1- 128 milyar dolar nerede?

2- Söktüğünüz afişler nerede? pic.twitter.com/4jlWOAUpVV — Ali ŞEKER (@draliseker) April 9, 2021

CHP GENEL SEKRETERİ SELİN SAYEK BÖKE

CHP ANKARA MİLLETVEKİLİ GAMZE TAŞÇIER

128 milyar dolar nerede? — Gamze TAŞCIER???? (@gamzetascier) April 9, 2021

CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ÖZGÜR KARABAT