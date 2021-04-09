Mudanya'da CHP'nin '128 milyar dolar nerede' afişleri söküldü
CHP Mudanya İlçe Başkanlığı'nın Mudanya'daki billboardlara astırdığı "128 Milyar Dolar Nerede" afişleri dün gece söküldü. Bu duruma tepki gösteren CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu "Tüyü bitmemiş yetimin hakkını sormak neden rahatsız etti?" dedi.
CHP Mudanya İlçe Başkanlığı'nın Mudanya'daki billboardlara astırdığı "128 Milyar Dolar Nerede" afişleri dün gece söküldü. Bu duruma tepki gösteren CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu "Tüyü bitmemiş yetimin hakkını sormak neden rahatsız etti?" dedi.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde, CHP ilçe başkanlığının billboardlara astırdığı "128 Milyar Dolar Nerede" afişleri söktürüldü.
Bu duruma tepki gösteren CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:
"Mudanya CHP İlçe Başkanlığımızın billboardlara astırdığı ‘128 Milyar Dolar Nerede’ afişleri gece söktürülmüş. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını sormak neden rahatsız etti? Sahi 128 Milyar Dolar Nerede?”
CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP Mudanya İlçe Başkanlığının taktırdığı billboardlar gece operasyonuyla söküldü. Billboardlarda görünmesini istemedikleri soruyu bir kez daha soralım: 128 Milyar Dolar Nerede" dedi.
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