Aydın’da skandal talimat: "İstiklal Marşı sessiz okunsun"

17 Mart 2021 Çarşamba, 04:00

Okumuş’un mesajının, pazar günü Whatsapp üzerinden İlçe Milli Eğitim Müdürlerine gönderildiği ve talimatın, okul müdürleri grubundan paylaşılması istendiği belirtildi. Mesaja tepki gösteren Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, “Bunlar, bir taraftan Andımız’ın kaldırılırken, bir taraftan da İstiklal Marşı’nın dahi yavaş yavaş söyletilmeme sürecini başlatan uygulamalar. Bunu da Covid-19’u bahane ederek yapıyorlar. Bu, bir süre sonra ‘söylenmese de olur, çok da gerekli değil’ düşüncesinin topluma kabul ettirilmeye çalışmasının bir uygulaması” dedi.