Aydın’da skandal talimat: "İstiklal Marşı sessiz okunsun"
Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş’un, koronavirüsün yüksek sesle konuşulduğunda daha hızlı yayıldığını gerekçe göstererek okullardaki törenlerde “İstiklal Marşı’nın banttan verilmesi ve kısık sesle ya da içten okunması” talimatı verdiği iddia edildi.
Okumuş’un mesajının, pazar günü Whatsapp üzerinden İlçe Milli Eğitim Müdürlerine gönderildiği ve talimatın, okul müdürleri grubundan paylaşılması istendiği belirtildi. Mesaja tepki gösteren Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, “Bunlar, bir taraftan Andımız’ın kaldırılırken, bir taraftan da İstiklal Marşı’nın dahi yavaş yavaş söyletilmeme sürecini başlatan uygulamalar. Bunu da Covid-19’u bahane ederek yapıyorlar. Bu, bir süre sonra ‘söylenmese de olur, çok da gerekli değil’ düşüncesinin topluma kabul ettirilmeye çalışmasının bir uygulaması” dedi.
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