Aydın’da tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Aydın’da ölçülen 46 derecelik sıcaklık, kentte tüm yılların ölçülen en yüksek sıcaklık değeri olarak kayıtlara geçti.
Meteroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Aydın bugün bölgenin en sıcak ili olarak 46 derece sıcaklığa ulaştı. Aydın'da 2017 Temmuz ayında termometre 44.8 derece sıcaklığa ulaşmıştı. 4 yıl aradan sonra kentte termometre bu kez 46 derece sıcaklığı bulunca kentte vatandaşlar dışarıya çıkmamaya özen gösterdi.
İşi olan vatandaşlar serinlemek için ağaç gölgesi aradı. Vatandaşlar yollarda su satan suculara akın etti. Su satanlar ise sıcaklardan yakınsa da su yetiştirmekte zorlandı. Sıcak havanın önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi. Aydın Valiliği ise sosyal medya hesaplarından açıklama yaparak, "Artan hava sıcaklıkları orman yangını için risk oluşturmaktadır. Bu dönemde alınan kararlara uyarak ormanların zarar görmemesi için dikkatli olmalıyız" ifadeleri kullanıldı.
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