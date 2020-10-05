Ayhan Bilgen’den mesaj: Korku siyasetine izin vermeyip bu oyunu hep birlikte bozacağız

05 Ekim 2020 Pazartesi, 18:39

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan 2014’teki Kobani eylemlerine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan ve yerine kayyım atanan Kars Belediye Eş Başkanı Ayhan Bilgen, sosyal medya hesabı üzerinden mesaj yayınladı.

Bilgen, "Herkese selamlar, sağlık durumum ve moralim yerinde. Siz de biliyorsunuz ki, derenin taşıyla derenin kuşunu vuruyorlar ama korku siyasetine izin vermeyip bu oyunu hep birlikte bozacağız" dedi.