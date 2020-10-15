Ayhan Bilgen'e beraat

15 Ekim 2020 Perşembe, 11:41

Tutuklandıktan sonra yerine kayyın atanan Kars Belediye Eşbaşkanı Ayhan Bilgen hakkında “Devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozmak”, “Örgüt üyesi olmak” ve “Örgüt propagandası yapmak” iddialarıyla açılan davanın duruşması Çağlayan’daki İstanbul 24’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Bilgen, Özgür Gündem gazetesinin Yayın Danışma Kurulu üyeliği nedeniyle yargılandığı davada, “devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak” ve “örgüt propagandası” suçlamalarından beraat etti.

Bilgen'in başka dosyalardan da ceza aldığı için serbest bırakılması beklenmiyor.