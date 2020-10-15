Ayhan Bilgen'e beraat

Tutuklandıktan sonra yerine kayyım atanan Kars Belediye Eşbaşkanı Bilgen, hakkında “Örgüt üyesi olmak” ve “Örgüt propagandası yapmak” iddialarıyla açılan davada beraat etti.

cumhuriyet.com.tr
15 Ekim 2020 Perşembe, 11:41
Ayhan Bilgen'e beraat
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Tutuklandıktan sonra yerine kayyın atanan Kars Belediye Eşbaşkanı Ayhan Bilgen hakkında “Devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozmak”, “Örgüt üyesi olmak” ve “Örgüt propagandası yapmak” iddialarıyla açılan davanın duruşması Çağlayan’daki İstanbul 24’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Bilgen, Özgür Gündem gazetesinin Yayın Danışma Kurulu üyeliği nedeniyle yargılandığı davada, “devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak” ve “örgüt propagandası” suçlamalarından beraat etti.

Bilgen'in başka dosyalardan da ceza aldığı için serbest bırakılması beklenmiyor.


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