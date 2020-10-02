Ayı saldırısında onlarcası öldü

02 Ekim 2020 Cuma, 14:48

Olay, gece saatlerinde Pülümür ilçesine bağlı Göneli köyünde meydana geldi. Özkan Özdemir'e ait ahırın kapısını kırarak içeri giren ayılar, 74 küçükbaş hayvana saldırıp öldürdü.

Ahırın, evine uzak olduğu için sesleri duymadıklarını söyleyen Özdemir, "Yıllardır emek verdiğimiz hayvanlarımız telef oldu. Ahırımız evimize uzak olduğu için hiçbir ses duyamadık ve durumu fark edemedik.

Özdemir, İlçe Tarım Müdürlüğü’ne bilgi verdiklerini ve müdürlük yetkililerinin olaya dair rapor tuttuklarını belirtti.



