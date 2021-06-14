Ayı Teddy diziye uyarlanıyor

14 Haziran 2021 Pazartesi, 00:00

Görsel:Netflix

Ayı Teddy'nin kahramanı olduğu "Ted" filminin dizi uyarlaması geliyor. Seth MacFarlane’in yönetmenliğini üstlendiği ve aynı zamanda Ted’i seslendirdiği komedi filmi, Peacock kanalında dizi uyarlaması olarak ekrana gelecek.

Beyazperde'nin Variety'den aktardığına göre, "Ted" filmlerinin dizi uyarlaması Peacock'ta doğrudan seri olarak sipariş edildi. Seth MacFarlane, küçük bir çocuğun dileğinin büyüsüyle hayata geçirilen, ağzı bozuk bir oyuncak ayı olan Ted'in seslendirmesini yeniden üstlenmek için görüşmelerde bulunuyor.

MacFarlane, aynı zamanda dizinin yürütücü yapımcılığını da üstlenirken, Erica Huggins de kendisi ve MacFarlane'in Fuzzy Door Productions markası altında yönetici yapımcı olarak görev yapacak.

65 milyon dolarlık bütçeyle çekilen ve 2012'de gösterime giren ilk Ted filmi, yaklaşık 550 milyon dolarlık hasılatıyla büyük bir gişe rekoru kırdı. MacFarlane'in sesiyle birlikte, filmlerde Mark Wahlberg, Jessica Barth, Giovanni Ribisi, Mila Kunis ve Amanda Seyfried başrollerde yer aldı. 2015 yılında 215 milyon doların üzerinde hasılat elde eden bir devam filmi gösterime girdi.