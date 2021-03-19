Aykut Erdoğdu: Dövizde kriz işareti var!
Damatla kayınpederin saçma iktisat teorisi yüzünden 70 cente muhtaç durumdayız, bu nedenle faiz artırdık diyen CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu dövizde kriz işaretinin olduğunu söyledi ve ekledi: 'İşsizlik kontrolden çıkacak...' İşte ayrıntılar...
Merkez Bankası’nın faiz kararını YouTube üzerinde yayın yapan CHP Ekonomi Masası TV’ye yorumlayan CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu “Öncelikle şunu diyeyim, 'faiz enflasyonun sebebidir' diyorlardı.
Yepyeni bir ekonomi tezi gibi büyük büyük konuştular. 128 milyar dolarımız gitti bu saçma teori yüzünden. Şimdi de faiz enflasyonun sebebi değilmiş ki, baksanıza hiç beklenmedik şekilde şok bir faiz artışı söz konusu.” diyerek sözlerine başladı. Erdoğdu ‘Ekonominin temel kuralı vardır, bir şeyi tutmaya çalışıyorsanız, bir şeyi bırakmak zorunda kalırsınız’ diyerek, kuru tutmaya çalışırken işsizliğin kontrolden çıkacağına işaret etti.
Erdoğdu ayrıca merkez bankalarının şok etme gibi bir davranışlarının olmadığını, diğer ülkelerin merkez bankaları ne yapacağını açıklar ama bizim ülkemizde işin kumara dönmüş durumda olduğunu söyledi.
Erdoğdu neden faiz artırıldı sorusuna yanıt olarak, ‘Öncelikli olarak eksi rezervle gidiyoruz ama bu ülkenin ithalata ihtiyacı var, dövizi çekmek için yüksek faiz veriliyor’ şeklinde konuştu.
Diğer yandan yüzde 19 faizin ticari kredilere yüzde 25 olarak yansıyacağını söyleyen Erdoğdu, hangi girişimci bu faizden kredi alacak, kullanacak ve geri ödeyecek diye sordu.
Faizin yatırımları baltalaması ile işsizliğin katlanarak büyümesi bunun da sosyal patlamaları gündeme getireceğini söyleyen Erdoğdu, büyük iflas dalgasının başlayacağını söyledi.
İflas dalgasının bankaları vuracağını, bunun bütün ekonomiyi etkileyeceğini söyleyen Erdoğdu, bunun önüne geçmek için bankaların kurtarılmasının gündeme geleceğini, bunun da dönüp Hazineye maliyet çıkartacağını işaret etti.
Bu hükümetin, rejimin, ekonomiyi götürmesinin mümkün olmadığını, çözümün erken seçim olduğunu söyleyen Erdoğdu damatla kayınpederin saçma iktisat teorisi bizi 70 cente muhtaç etti, bu nedenle faiz artırdık dedi.
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