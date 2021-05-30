Aykutalp Derkan, Galatasaray Divan Kurulu Başkanlığı'na aday oldu

Galatasaray'da Divan Kurulu mevcut başkan yardımcısı Aykutalp Derkan, Divan Kurulu başkanlık seçiminde aday oldu.

cumhuriyet.com.tr
30 Mayıs 2021 Pazar, 12:50
Aykutalp Derkan, Galatasaray Divan Kurulu Başkanlığı'na aday oldu
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Aykutalp Derkan, Galatasaray Spor Kulübü’nün 18 Haziran’da yapılacak yeni dönem Divan Kurulu Başkanlık Seçimine adaylığını açıkladı.

2009 yılında Kulüp Divan üyeliğine hak kazanan Aykutalp Derkan, devamında Divan Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine getirilmişti.

Divan Kurulu Başkan Yardımcı görevinde bulunan Aykutalp Derkan, Eşref Hamamcıoğlu’nun Galatasaray Divan Kurulu Başkanlığı’ndan istifa etmesi üzerine başvekil olarak divan başkanlığı görevini üstlenmişti.

Aykutalp Derkan’ın Divan Kurulu Başkanlığı aday listesinde yer alan isimler şöyle:

- İbrahim Ziyal

- Sonay Kale 

- Öner Kılıç 

- Z. Nilüfer Sanvar 

Galatasaray Spor Kulübü, 29 Nisan 2021 tarihinde yapılması planlanan Divan Kurulu Başkanlık Seçiminin 18 Haziran 2021 Cuma günü 10.00-15.00 saatleri arasında Galatasaray Lisesi’nde yapılması kararını almıştı.



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