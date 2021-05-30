Hakan Çalhanoğlu, Juventus’un radarında
Juventus’un yeni teknik direktörü Massimiliano Allegri'nin gelecek sezon da Hakan Çalhanoğlu’nu kadrosuna katmak istediği iddia edildi.
Juventus’ta Andrea Pirlo yerine getirilen deneyimli teknik adam Massimiliano Allegri, gelecek sezon için hazırlıklara başladı.
İtalya Serie A’da bu sezon istediği başarıyı yakalayamayan Juventus, Milan ile sözleşmesi bitecek Türk yıldız Hakan Çalhanoğlu’na kancayı taktı.
Calciomercato’da yer alan habere göre iki yıl aradan sonra tekrar Juventus’un başına gelen Massimiliano Allegri, gelecek sezon da Hakan Çalhanoğlu’nu kadrosuna katmak için yeşil ışık yaktı. Deneyimli teknik adam, Juventus yönetimine Hakan Çalhanoğlu’nun oyun tarzını beğendiğini bildirdi.
Hakan Çalhanoğlu daha önce verdiği röportajda futbol kariyerine hangi takımda devam edeceğine karar vermediğinin altını çizerek, "Geleceğim hakkında şimdi fazla konuşmak istemiyorum önümde Avrupa Şampiyonası var. Oraya odaklanacağız daha zamanımız var, henüz kararımı vermedim, ondan sonra bakacağım." ifadelerini kullanmıştı.
Hakan Çalhanoğlu, bu sezon Milan formasıyla çıktığı 33 maçta, 4 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.
Video Haberler
- Pendik'te velayet saldırısı: Yol kesip dehşet saçtılar
- Genç kıza taciz iddiası! Yakalayıp yumrukladılar
- Yolcu uçağında yarasa paniği
- Karnından çıkanları 3 sağlık personeli 1 saatte saydı
- Şerife teyzenin kaybolan köpeğiyle buluşma anı
- Ağaçtan düşen yavru kargaya şefkat eli
- Adrasan'da görüntülendi... Zehirli ve çok tehlikeli
- Kılıçdaroğlu'ndan açılışta gönderme
- Nesli tükenme tehlikesi altında
- Yolda gördüğü yılanı ezmemek için uzun süre dil döktü
En Çok Okunan Haberler
- Peker'den dikkat çeken SADAT iddiası
- İşte, intihar gecesi trafiği
- Saray'dan Peker'e yanıt
- Soylu’nun çaresizliği ve Erdoğan’ın açık tehdidi
- Nerede olduğunu açıkladı, Sancak yanıt verdi!
- Peker'in iddialarının odağındaki SADAT için
- Peker'in, El Nusra iddiasının ardından Davutoğlu çıkışı
- Peker'in Erdoğan'a verdiği mesaj ne?
- AKP'de Sedat Peker çatlağı
- Atatürk'e lanet okunmasının ardından AKP'den açıklama