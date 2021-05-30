Hakan Çalhanoğlu, Juventus’un radarında

30 Mayıs 2021 Pazar, 11:16

Juventus’ta Andrea Pirlo yerine getirilen deneyimli teknik adam Massimiliano Allegri, gelecek sezon için hazırlıklara başladı.

İtalya Serie A’da bu sezon istediği başarıyı yakalayamayan Juventus, Milan ile sözleşmesi bitecek Türk yıldız Hakan Çalhanoğlu’na kancayı taktı.

Calciomercato’da yer alan habere göre iki yıl aradan sonra tekrar Juventus’un başına gelen Massimiliano Allegri, gelecek sezon da Hakan Çalhanoğlu’nu kadrosuna katmak için yeşil ışık yaktı. Deneyimli teknik adam, Juventus yönetimine Hakan Çalhanoğlu’nun oyun tarzını beğendiğini bildirdi.

Hakan Çalhanoğlu daha önce verdiği röportajda futbol kariyerine hangi takımda devam edeceğine karar vermediğinin altını çizerek, "Geleceğim hakkında şimdi fazla konuşmak istemiyorum önümde Avrupa Şampiyonası var. Oraya odaklanacağız daha zamanımız var, henüz kararımı vermedim, ondan sonra bakacağım." ifadelerini kullanmıştı.

Hakan Çalhanoğlu, bu sezon Milan formasıyla çıktığı 33 maçta, 4 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.



