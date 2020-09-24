AYM Başkanı’ndan ‘bisiklet’ çıkışı yapan Soylu’ya örtülü gönderme

24 Eylül 2020 Perşembe, 06:00

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan’dan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “AYM kararları” eleştirisine isim vermeden yanıt geldi. Arslan, “Kararlara yönelik bazı eleştirilerden görüyoruz ki kararlarımız okunmadan, bazen de okunduğu halde yeterince anlaşılmadan eleştirilmektedir. Sağlıklı bir eleştiri, okumayı ve okunanı doğru anlamayı gerektirmektedir” dedi.

AYM’ye bireysel başvurunun kabulünün 8. yılı nedeniyle, “İnternet Çağında Temel Hak ve Özgürlüklerin Korunması” konulu sempozyum düzenlendi. Sempozyumun açılış konuşmasını yapacağı duyurulan Başkan Arslan, kayınpederi Derviş Tarakçı’nın vefatı nedeniyle açılışa katılamadı. Aslan’ın konuşma metnini AYM Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan okudu.

Arslan, metninde, AYM’nin ihlal bulduğu başvurular arasında “ifade özgürlüğü” şikâyetlerinin önemli bir yer tuttuğuna işaret ederek “Terörün ifade özgürlüğünün önündeki en büyük tehditlerden biri olduğu herkesin malumudur. Terörle mücadele tarihinde demokratik devletlerin zaman zaman düştükleri bir tuzak vardır. Bazen hukuku bir kenara bırakarak ya da bir süre askıya alarak mücadele etme zorunluluğundan bahsedilir. Aslında bu, tam da teröristlerin istediği şeydir. Hukuku ayak bağı olarak gören bir anlayış ve uygulamanın, verilen haklı mücadeleye gölge düşürebileceği ve uzun vadede ağır maliyetlere yol açabileceği bilinmektedir” dedi.

Siyasi alanda da internetin önemli bir işlev gördüğünü, devlet başkanlarının en önemli mesajlarını sosyal medya üzerinden verdiğini anlatan Arslan, ortaya çıkan yönetim modellerini ifade etmek için “twitokrasi” gibi kavramların icat edildiğini söyledi.

‘DİL, KİŞİLİĞİ YANSITIR’

Başkan Arslan, konuşma metninde, İçişleri Bakanı Soylu’nun AYM kararlarına ilişkin eleştirilerine de üstü kapalı yanıt verdi. Aslan, “Yargı kararlarının eleştirilmesi de ifade özgürlüğü kapsamındadır. Yargı kararları, özellikle Anayasa Mahkemesi kararları, kutsal metinler değildir. Eleştirilebilir, dahası eleştirilmelidir. Bundan en fazla kurumsal olarak kararları eleştirilen yargı kurumu faydalanır” dedi. Herhangi bir metni eleştirmek için onu okuyup anlamak gerektiğine işaret eden Arslan, “Kararlara yönelik bazı eleştirilerden görüyoruz ki kararlarımız okunmadan, bazen de okunduğu halde yeterince anlaşılmadan eleştirilmektedir... Eleştirinin eleştirilenler bakımından etkili ve faydalı olabilmesi büyük ölçüde kullanılan üsluba bağlıdır. Çoğu kez ‘nasıl’ söylediğiniz, ‘ne’ söylediğinizin önüne geçer. Hiç şüphesiz üslup ya da ifade tarzı da ifade özgürlüğünün güvencesi altındadır. Elbette herkes dilediği üslubu tercih etmekte serbesttir. Ancak yargı kararından ziyade kararı verenlere odaklanan ve eleştiri ötesine geçen ifadelerin fayda getirmeyeceği, zira eleştiriyi mecrasından uzaklaştıracağı açıktır” değerlendirmesini yaptı.

Arslan, kullanılan dilin kimliği ve kişiliği yansıttığını, Mesnevi’de Mevlana’nın, “İnsan, dilinin altında gizlidir. Bu dil, canın kapısına perdedir. Bir rüzgâr perdeyi savurunca, evin içindeki sır bize aşikâr olur” dediğini aktardı.

Kamuoyuna çağrıda bulunan Arslan, “Anayasa Mahkemesi’ne katkı yapmak istiyorsanız, lütfen kararlarımızı eleştirin. Eleştirileri gerçekten dikkate alıyor ve değerlendiriyoruz” ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

AYM’nin “Şehirler arası karayollarında gösteri ve yürüyüş düzenlenemez” hükmünü iptal etmesini eleştiren Soylu, AYM Başkanı Aslan’a, “Madem özgür bir ülkeyiz, ana caddelerde, sokaklarda özgürce yürüyüş hakkının ortadan kaldırılmasını onayladınız. Polis koruması almana gerek yok. Bisikletinle işe git gel bakalım. Anayasa Mahkemesi Başkanı’na söylüyorum, kendi arabamla tek başına gitmeye ben varım, sen var mısın?” demişti.