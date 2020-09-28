AYM Başkanı'nın kitabı 'sakıncalı' oldu
Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın da yazarları arasında bulunduğu kitabın 'sakıncalı' bulunması, Adalet Bakanı Gül'e soruldu.
Yazarları arasında Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ile Anayasa Mahkemesi eski raportörü ve eski AKP Milletvekili Prof. Dr. Osman Can'ın da bulunduğu İfade Özgürlüğü - İlkeler ve Türkiye isimli kitaba "yasak" geldi.
Helsinki Yurttaşlar Derneği, İnsan Hakları Derneği, Mazlumder, Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi’nin oluşturduğu “İnsan Hakları Platformu” ile Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi “İnsan Hakları Merkezi” tarafından 30 Kasım - 2 Aralık 2006 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen “İfade Özgürlüğü: İlkeler ve Türkiye” başlıklı uluslararası konferansta sunulan bildirilerden oluşan sözkonusu kitap, Diyarbakır Kadın Ceza İnfaz Kurumu tarafından "sakıncalı" bulundu.
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Şu skandala bakar mısınız?
Cezaevleri derebeylik mi? Bandrollü, aralarında AYM başkanı Zühtü Arslan'ın da yazarı olduğu bir kitap bu
Diyarbakır Kadın Ceza İnfaz Kurumu sakıncalı diyerek bu kitabı vermemiş..!" diye yazdı.
Gergerlioğlu, yapılan uygulama için Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ü etkileyerek "ne diyorsun?" diye sordu.
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