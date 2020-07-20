AYM, Çoklu Baro Yasası'nın iptali için başvuran CHP'ye tarih verdi

20 Temmuz 2020 Pazartesi, 23:06

CHP, AKP ve MHP'nin oylarıyla Meclis'ten geçerek yasalaşan 'çoklu baro'yu AYM'ye taşımıştı.AYM, CHP'nin 'çoklu baro' yasasının iptali ve yürürlük durdurması istemini 23 Temmuz'da toplanacak Genel Kurul'un gündemine aldı.

Geçtiğimiz hafta çoklu baro yasasının iptal edilmesi ile ilgili CHP adına dilekçe veren CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, kutuplaştırma ve ayrıştırmaya yönelik maddelerin iptalini talep ettiklerini belirterek, "Biz 21 maddesinin iptalini talep ettik. İçtüzük ihlali nedeniyle teklifin tümünün iptalini istedik. Başvurumuzun kabul edileceğine eminim" demişti.