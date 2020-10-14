AYM ile İçişleri Bakanlığı arasındaki kriz Türkiye'nin gündeminde! CHP'li Erdoğdu'dan krize tepki: Siyası şizofrenler....

Ankara'da AYM ile İçişleri Bakanlığı arasında yaşanan ve büyük bir krize dönüşen ışıklı polemik, devlet kurumlarında çürümeyi gözler önüne sererken, yaşananlara muhalefet partilerinin temsilcilerinden tepki yağdı.

cumhuriyet.com.tr
14 Ekim 2020 Çarşamba, 10:44
AYM ile İçişleri Bakanlığı arasındaki kriz Türkiye'nin gündeminde! CHP'li Erdoğdu'dan krize tepki: Siyası şizofrenler....
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Cumhuriyet Halk Partili Aykut Erdoğdu, sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı paylaşımla, krize neden olan odaklara, "Siyasi şizofren" benzetmesi yaptı. 

Erdoğdu aşağıdaki ifadeleri kullandı: 

Kendilerini devlet sanan siyasi şizofrenler hatalarının karşısında duran herkesin ajan/terörist/hain olduğu halüsinasyonunu görüyorlar... Devlet haktır... Devlet hukuktur... Devlet adalettir... Adalet ortadan kalkarsa devlet çöker Millet perişan olur...



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