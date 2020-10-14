AYM ile İçişleri Bakanlığı arasındaki kriz Türkiye'nin gündeminde! CHP'li Erdoğdu'dan krize tepki: Siyası şizofrenler....

14 Ekim 2020 Çarşamba, 10:44

Cumhuriyet Halk Partili Aykut Erdoğdu, sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı paylaşımla, krize neden olan odaklara, "Siyasi şizofren" benzetmesi yaptı.

Erdoğdu aşağıdaki ifadeleri kullandı:

Kendilerini devlet sanan siyasi şizofrenler hatalarının karşısında duran herkesin ajan/terörist/hain olduğu halüsinasyonunu görüyorlar... Devlet haktır... Devlet hukuktur... Devlet adalettir... Adalet ortadan kalkarsa devlet çöker Millet perişan olur...



