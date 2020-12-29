AYM kararı sonrası Osman Kavala'dan açıklama
Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) iki kez tahliye edilen ve yeni suçlamalarla üç kez tutuklanarak 3 yıldır tutuklu bulunan Osman Kavala'nın "hak ve özgürlüğünün ihlal edilmediğine" hükmetti. AYM'nin kararının ardından Kavala'dan yazılı açıklama geldi.
Osman Kavala, "tutuklamanın hukuki olmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği" iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.
AYM Genel Kurulu, Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin davada tahliyesi ve beraatine karar verildikten sonra başka suçtan tutuklanan Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın bireysel başvurusunda, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edilmediğine hükmetti.
Bunun üzerine yazılı açıklama yapan Kavala, şu ifadeleri kullandı:
“Anayasa Mahkemesi’nin son anda icat edilmiş, yasadaki tanıma uymayan ve hiçbir delile dayanmayan casusluk suçlamasıyla tutuklanmış olmamı hukuka uygun bulması, akıl alır gibi değildir. AYM’deki çoğunluğun hukuk normlarına uygun olmayan bu davranışı son derece endişe vericidir. Yargıda en yaygın ve can yakıcı sorun siyasi mesajların ve siyasi ortamın etkisiyle alınan, sağlam gerekçelere dayanmayan ve cezalandırmaya dönüşen tutuklama uygulamalarıdır. Tutuklama kararları verilirken suçlananın özgür yaşama hakkı karşısında onun adalete ve topluma zararlı bir eylamde bulunma ihtimali tartılır . Kesin olan evrensel haktır, diğeri ise sadece bir ihtimaldir. İhtimalin özgür yaşama hakkını kısıtlamaya gerekçe olabilmesi ancak istisnai şartlarda meşru görülebilir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin de anayasamızın da uyulmasını emrettiği bağlayıcı norm budur.”
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