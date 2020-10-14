AYM kararını da tanımadılar

14 Ekim 2020 Çarşamba, 02:00

AYM, MİT TIR’ları davası kapsamında “gizli kalması gereken bilgileri açıklamak” suçundan ceza alan Berberoğlu’nun “seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine” karar vererek dosyayı yeniden görülmek üzere yerel mahkemeye gönderdi. AYM’nin kararını değerlendiren İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti “yerindelik denetimi kapsamında kaldığı” gerekçesiyle yeniden yargılamaya yer olmadığına karar verdi. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ise AYM kararı doğrultusunda yeniden yargılama yapılması yönünde mütalaa verdiği öğrenildi.

Bu kararı veren heyetin başkanı daha önceden İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi başkanıydı. Bu başkan döneminde Sözcü gazetesi yazar ve yöneticileri, ÇHD’li avukatlar ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na da hapis cezası verilmişti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından MİT TIR’larına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Enis Berberoğlu hakkında 20 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenmiş, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 14 Haziran 2017’de Berberoğlu’nu “devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak” suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Berberoğlu’nun avukatlarının itirazı üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, 13 Şubat 2018’de Berberoğlu hakkında verilen hapis cezası kararını kaldırmış, Berberoğlu’na 5 yıl 10 ay hapis cezası vermişti. Dosya Yargıtay’a gitmiş, bu arada Berberoğlu, cezaevindeyken 24 Haziran 2018 milletvekilliği seçimlerinde CHP İstanbul milletvekili olarak seçilmişti. Dosyayı esastan inceleyen Yargıtay 16. Ceza Dairesi 20 Eylül 2018’de oyçokluğuyla Berberoğlu’nun milletvekilliği sona erinceye kadar cezasının infazının durdurulmasına ve salıverilmesine karar vermişti. Yargıtay daha sonra Berberoğlu kararını onamış, cezasının kesinleştiğine ilişkin kararın 4 Haziran 2020’de TBMM Genel Kurulu’nda okunmasıyla milletvekilliği düşürülen Berberoğlu AYM’ye başvurmuştu. Başvuruyu değerlendiren AYM, Berberoğlu’nun siyasi ve kişilik haklarının ihlal edildiğine karar vermişti.

‘KARAR GÖREV SUÇU’

Berberoğlu kararına avukat Hüseyin Ersöz’den tepki geldi. Ersöz, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “yeniden yargılama yapmaya gerek yok kararı için ‘skandal’ tanımlaması az kalır. Anayasayı tanımama, normlar hiyerarşisini yadsıma vs. hukuk güvenliğini ortadan kaldıran bu karar ‘yok hükmünde’ ve ‘görev suçu’ ”ifadelerini kullandı.