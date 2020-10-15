AYM üyesi yıldırım’ın paylaşımını hukukçular değerlendirdi: 'Siyasete gollük pas verildi'

15 Ekim 2020 Perşembe, 05:30

Hukukçular, Anayasa Mahkemesi (AYM) üyesi Engin Yıldırım’ın “Işıklar yanıyor” paylaşımından sonra başlayan tartışmaları değerlendirdi.

Eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, AYM üyesinin paylaşımından sonra başlayan tartışmalara ilişkin konuşurken daha önce de AYM Başkanı Zühtü Arslan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında yaşanan “bisiklet” tartışmasını anımsattı. “Bu tartışmalar olmamalı” diyen Türk, “Vaktiyle kullanılan ‘Genelkurmay’ın ışıkları sabaha kadar yandı’ sözü üzerinden bir darbe çağrışımı yapıyorlar. Bu gereksiz bir çağrışım. Bundan AYM’nin darbe yapacağı sonucu çıkarılamaz. Böyle İçişleri Bakanlığı’nın da ışıkları yanıyor, bakanlık darbe mi yapacak? Bunlar gereksiz yere gündemi değiştirme çabalarıdır” ifadelerini kullandı.

Eski Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Rişen Gültekin ise bugün yapılan tartışmaların artık hukuksal değil, siyasal olduğuna işaret etti. Bahçeli’nin AYM çağrısı gündemdeyken böyle bir olayın yaşanmasına dikkat çeken Gültekin, “Siyasi iktidar öyle bir yerde ki hukukun kırıntılarına bile tahammül edemiyor. AYM karar alınca ‘siyasi’ diyorlar. AYM’nin görevi zaten siyaseti denetlemek. AYM’ye ‘Beni denetleme’ diyorlar. Eğer denetleyemeyecekse kapatalım gidelim” dedi. Paylaşımı yapan AYM üyesine de dikkat çeken Gültekin, “Bu AYM üyesi, hukuk kimlikli biri değil. İktisat kökenli. 2010’da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün seçtiği bir üye” diyen Gültekin, “Bu kişinin paylaşımı siyasilere sanki ‘pas’ atmıştır. Onlar da bu topu alıp ‘gol’ yapmıştır. Herkes bu konuda açıklama yaparak iktidara karşı darbe yapılacak gibi bir mağduriyet yaratmaya çalışıyor. Bunun gerçek olmadığını herkes biliyor” ifadelerini kullandı.