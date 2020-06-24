AYM’den emsal karar: SEGBİS ısrarı hak ihlalidir
Anayasa Mahkemesi (AYM), terör örgütü üyeliği suçlarından cezaevinde olan Emrah Yayla ve Şehrivan Çoban’ın başvurularını görüşerek SEBGİS konusunda emsal bir karara imza attı.
Cezaevinde hücreye koyma cezası alan Yayla’nın itirazı İnfaz Hakimliği tarafından açık duruşmada değil, SEGBİS aracılığıyla dinlenildi. Terör örgütü üyeliği suçundan 8 yıl 9 ay ceza alan Şehrivan Çoban’ın ilk duruşma hariç, bütün yargılaması güvenlik gerekçesiyle SEGBİS aracılığıyla yapıldı.
Yayla ve Çoban, bu süreçte ayrı ayrı AYM’ye başvurdu. AYM, yaptığı değerlendirme sonucunda iki ismin adil yargılanma kapsamındaki duruşmada hazır bulunma hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Mahkeme, hak ihlalinin giderilmesi için yeniden yargılama yapılmasına ve karar örneğinin ilgili mahkemelere gönderilmesine hükmetti.
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