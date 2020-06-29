AYM’den HDP’ye suç duyurusu

29 Haziran 2020 Pazartesi, 14:51

AYM. bazı siyasi partilerin 2015 ve 2016 hesaplarını inceledi. Bu kapsamda HDP’nin 2015 hesaplarını denetleyen yüksek mahkeme, partinin kesin hesap gelir ve gider rakamlarının doğru ve denk olduğu sonucuna vardı. AYM, iki konuda yasaya aykırılık tespit etti.

Buna göre, parti genel merkez gelirleri 2015’te 5 milyon 513 bin TL oldu. Bunun 466 bin TL’sini üye aidatları, 5 milyon 39 bin TL’sini bağış gelirleri oluşturdu. Yapılan incelemede Türk vatandaşı olmayan Nicholas Verdos isimli bir kişi tarafından parti hesabına 4 Mayıs 2015’te 4 bin 500 Dolar karşılığında 9 bin 403 TL tutarında para gönderildiği ifade edilen kararda, İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan sorgulamada bu kişinin Türk vatandaşı olmadığı belirtildi.

Mahkeme, Türk uyrukluğunda olmayan bir kişi tarafından yapılan bağışı kabul eden parti sorumluları hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Kararda ayrıca, 2015’te 20 bin TL’lik uçak bileti gideri olduğu, ancak buna ilişkin görevlendirme yazısı gösterilemediği, bu nedenle söz konusu paraya karşılık miktarın hazineye irat kaydedildiği ifade edildi.