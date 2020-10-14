AYM'den 'ışıklar yanıyor' paylaşımıyla ilgili açıklama
Anayasa Mahkemesi'nden, AYM üyesi Engin Yıldırım'ın 'ışıklar yanıyor' paylaşımıyla ilgili açıklama yapıldı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Anayasa Mahkemesinin herhangi bir üyesinin şahsi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar Anayasa Mahkemesi'nin kurumsal görüşünü yansıtmaz. Anayasa Mahkemesi 15 Temmuz 2016 gecesi yaptığı basın açıklamasında ifade ettiği gibi anayasal düzene karşı her türlü demokrasi dışı girişimi reddetmekte ve demokratik hukuk devletinin yanında durmaktadır.
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