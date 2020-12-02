AYM'den mesai saatlerine koronavirüs düzenlemesi
Anayasa Mahkemesi'nde (AYM), koronavirüs salgınına karşı ülke genelinde alınan önlemler kapsamında mesai saatleri 10.00-12.30 ile 13.00-16.00 olarak uygulanacak.
Anayasa Mahkemesi (AYM), koronavirüs salgınına karşı ülke genelinde alınan önlemler kapsamında mesai saatlerinin 10.00-12.30 ile 13.00-16.00 olarak uygulanacağını bildirdi.
AYM'den 'Mesai Saatlerinde Değişiklik' başlığıyla yapılan açıklamada, "Koronavirüs salgınına karşı ülke genelinde alınan önlemler çerçevesinde Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü'nün 86'ncı maddesi gereğince Anayasa Mahkemesi'nde mesai saatleri 3/12/2020 tarihinden itibaren -yeni bir karar verilene kadar- 10.00-12.30/13.00-16.00 olarak uygulanacaktır" denildi.
En Çok Okunan Haberler
- İmamoğlu'na suikast son anda önlendi
- Kılıçdaroğlu'nun buluşacağı muhtarlara toplantı tehditi
- Özgür Özel'den Hulusi Akar'a sert cevap
- Soylu'dan İmamoğlu'na 'suikast' girişimine yanıt
- İçişleri Bakanlığı yetkililerinden İmamoğlu açıklaması
- Dünyaca ünlü aktör yaşamını yitirdi
- Kılıçdaroğlu’nu hedef alan Altun’a sert yanıt
- AİHM'den Türkiye kararı
- 4 ilimizde virüs hızla yayılıyor
- EGM'den, İmamoğlu'na suikast girişimiyle ilgili paylaşım
Video Haberler
- Eşini bıçaklayan Rus modele 15 yıl hapis cezası
- Sokağa çıkma kısıtlamasında rezaletin görüntüleri!
- DHA muhabirinden unutulmayacak ceza
- Davutoğlu: Kendinize gelin! Siz o emanete ihanet ettiniz
- Hakeme futbolcudan uçan tekme
- Erdoğan'ın ses kaydını paylaştı: Sen kim ordu kim?
- Rögar kapağına maytap atan çocuk havaya uçtu
- Nike'ın reklamına tepki yağdı!
- Covid-19 kapalı alanlarda böyle yayılıyor
- Sosyal medyada tepki yağdı! Kadına şiddetin görüntüleri
En Çok Okunan Haberler
- İmamoğlu'na suikast son anda önlendi
- Kılıçdaroğlu'nun buluşacağı muhtarlara toplantı tehditi
- Özgür Özel'den Hulusi Akar'a sert cevap
- Soylu'dan İmamoğlu'na 'suikast' girişimine yanıt
- İçişleri Bakanlığı yetkililerinden İmamoğlu açıklaması
- Dünyaca ünlü aktör yaşamını yitirdi
- Kılıçdaroğlu’nu hedef alan Altun’a sert yanıt
- AİHM'den Türkiye kararı
- 4 ilimizde virüs hızla yayılıyor
- EGM'den, İmamoğlu'na suikast girişimiyle ilgili paylaşım