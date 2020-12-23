AYM, Osman Kavala'yı gündemine aldı

23 Aralık 2020 Çarşamba, 16:31

Osman Kavala, Gezi Parkı davasından beraat etmiş, tahliyesine karar verilmiş ancak aynı gün bu kez 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili başka bir dosyadan tutuklanmıştı. Bu davayla ilgili ilk kez 17 Aralık tarihinde hâkim karşısına çıkan Kavala’nın tutukluluk hâlinin devamına karar verildi.

Duruşmadan önce AYM’de görüşülmesi beklenen bireysel başvurusu ise Genel Kurula sevk edilmiş böylece duruşma sonrasına kalmıştı.

Bu esnada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından, Yargıtay üyeliğine atanan İrfan Fidan tek bir dosya dahi bakmadığı Yargıtay'da AYM üyeliği seçimlerine katıldı. Fidan’ın seçime katılmasının ardından birçok güçlü aday çekilme kararı aldı. Fidan, seçimde en yüksek oyu aldı. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en çok oy alan 3 aday arasından birini AYM üyeliğine atayacak.

AYM, Kavala’nın bireysel başvurusunu 29 Aralık’ta görüşeceğini açıkladı. Kavala tam 1149 gündür tutuklu bulunuyor.