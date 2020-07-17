AYM'den 'Serkan Şeker' kararı

17 Temmuz 2020 Cuma, 12:54

Şırnak T Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Serkan Şeker, arama ve sayım yapılması sırasında infaz koruma memurları ile tartıştı ve disiplin cezası aldı. Şeker disiplin cezasına karşı 9 Kasım 2016 tarihinde Şırnak İnfaz Hakimliği’ne başvurdu ancak ret yanıtı aldı. Bu karara Şırnak 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde itiraz eden Şeker’in başvurusu yine reddedildi.

Şeker olayı 23 Ocak 2017 tarihinde AYM’ye taşıyarak, disiplin cezasına yaptığı şikayeti reddeden hakimin, karara itiraz edilen mahkeme heyetinde görev almasının ‘tarafsız mahkemede yargılanma hakkının ihlali’ olduğu iddiasıyla bireysel başvuruda bulundu. AYM, Şeker’in başvurusunu karara bağladı. Şeker’in ‘adil mahkemede yargılanma hakkının’ ihlal edildiğine karar verdi ve kararın bir örneğinin Adalet Bakanlığı’na gönderilmesine hükmetti.

AYM kararının gerekçesinde, tarafsız yargılanama ihlalinin ortadan kaldırılması için davanın Şırnak 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden yargılama yapılması gerektiğini belirtti.