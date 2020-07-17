AYM'den 'Serkan Şeker' kararı
Anayasa Mahkemesi (AYM), Şırnak T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Serkan Şeker’in disiplin cezasına yaptığı şikayeti reddeden hakimin, karara itiraz edilen mahkeme heyetinde görev almasının ‘tarafsız mahkemede yargılanma hakkının ihlali’ olduğu iddiasıyla gerçekleştirdiği başvuru değerlendirdi. AYM, ‘adil mahkemede yargılanma hakkının’ ihlal edildiğine karar verdi.
Şırnak T Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Serkan Şeker, arama ve sayım yapılması sırasında infaz koruma memurları ile tartıştı ve disiplin cezası aldı. Şeker disiplin cezasına karşı 9 Kasım 2016 tarihinde Şırnak İnfaz Hakimliği’ne başvurdu ancak ret yanıtı aldı. Bu karara Şırnak 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde itiraz eden Şeker’in başvurusu yine reddedildi.
Şeker olayı 23 Ocak 2017 tarihinde AYM’ye taşıyarak, disiplin cezasına yaptığı şikayeti reddeden hakimin, karara itiraz edilen mahkeme heyetinde görev almasının ‘tarafsız mahkemede yargılanma hakkının ihlali’ olduğu iddiasıyla bireysel başvuruda bulundu. AYM, Şeker’in başvurusunu karara bağladı. Şeker’in ‘adil mahkemede yargılanma hakkının’ ihlal edildiğine karar verdi ve kararın bir örneğinin Adalet Bakanlığı’na gönderilmesine hükmetti.
AYM kararının gerekçesinde, tarafsız yargılanama ihlalinin ortadan kaldırılması için davanın Şırnak 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden yargılama yapılması gerektiğini belirtti.
Video Haberler
- İstanbul'da feci kaza! Kucağındaki bebekle yere savruldu
- Eskiden koyu AKP'liydim deyip ağzına geleni söyledi!
- Tunceli-Elazığ karayolunda feci kaza: 1 ölü, 17 yaralı
- Sabah saatlerinde ortaya çıktı! İşte o anlar
- İngilizcesi sosyal medyanın gündemine oturdu
- Yol verme kavgasında sokak savaş alanına döndü
- Denizde can pazarı
- Eminönü İskelesi'nde uçan tekme
- Dikkat! Aynı anda yakalanabilirsiniz
- Bir anda etrafını sardılar! Macron'a protestocu şoku