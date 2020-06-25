AYM'den YKS'nin öne çekilmesine ilişkin karar

YKS'nin tarihinin ertelenmesinin ardından yeniden öne çekilmesi için AYM'ye başvuruda bulunulmuştu.

cumhuriyet.com.tr
25 Haziran 2020 Perşembe, 18:23
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Anayasa Mahkemesi, YKS tarihinin öne çekilmesine karşı açılan davada yürütmeyi durdurma talebinin reddi üzerine yapılan tedbir başvurusunu kabul etmedi.


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