AYM'den YKS'nin öne çekilmesine ilişkin karar
YKS'nin tarihinin ertelenmesinin ardından yeniden öne çekilmesi için AYM'ye başvuruda bulunulmuştu.
Anayasa Mahkemesi, YKS tarihinin öne çekilmesine karşı açılan davada yürütmeyi durdurma talebinin reddi üzerine yapılan tedbir başvurusunu kabul etmedi.
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