Aynı yerde çalışan kadın işçiler birden fenalaştı!

Bursa, İnegöl Organize Sanayi bölgesindeki bir tekstil fabrikasında çalışan 20 kadın işçi bir anda fenalaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde boyadaki kimyasal gazdan zehirlendiği tespit edilen işçiler, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

cumhuriyet.com.tr
09 Ocak 2021 Cumartesi, 10:17
Aynı yerde çalışan kadın işçiler birden fenalaştı!
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Olay, Bursa'da İnegöl Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında meydana geldi.

Fabrika içerisinde duvar ve uyarı işaretlemeleri için boyama yapan kadın işçilerden 20'si fenalaştı.

İhbar üzerine fabrikaya çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde boyadaki kimyasal gazdan zehirlendiği tespit edilen işçiler, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Tedaviye alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.  


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