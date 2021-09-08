Ayşe Altuntaş'ı öldüren Mehmet Taşdelen'e 'iyi hal' indirimi
Ayşe Altuntaş'ı öldüren Mehmet Taşdelen isimli erkeğe verilen cezada ‘iyi hal indirimi’ yapıldı. Mahkeme, Taşdelen'e, savcının istediği ‘ağırlaştırılmış müebbet hapis’ yerine, iyi hal indirimi uygulayarak ‘müebbet hapis cezası’ verdi.
İstanbul'da 2019 yılında yaşanan Ayşe Altuntaş cinayetine ilişkin davada karar çıktı. İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki bugün yapılan karar duruşmasına, sanık Mehmet Taşdelen, maktulün yakınları Ahmet Altuntaş, Mehmet Altuntaş ve Fadime Altuntaş ile taraf avukatları katıldı. Aile Bakanlığı’nın avukatı Nuray Yiğit de duruşmada hazır bulundu.
Duruşma savcısı, sanığın tasarlayarak adam öldürdüğünün sabit olduğu, bu nedenle ‘ağırlaştırılmış müebbet hapis’ cezasına çarptırılması gerektiği yönündeki mütalaasını tekrar ederek, sanığın tutukluluk halinin devamını istedi.
CİNAYETİ İŞLEDİĞİNİ İTİRAF ETMİŞTİ
Mütalaaya karşı savunması sorulan sanık Mehmet Taşdelen, “Yapmadığım bir suçtan dolayı karşınızda olmaktan çok pişmanım. Olay benim anlattığım şekilde cereyan etmiştir. Ben maktuleyi öldürmedim. Suçsuzum beraatımı istiyorum” dedi.
Sanık Taşdelen, daha önce verdiği ifadede suçunu itiraf etmişti. Ayşe Altuntaş, Temmuz 2019'da İstanbul Sultangazi'deki evinden çıkmış, bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Annelerini merak eden çocukları, onu, sevgilisi olduğu iddia edilen Mehmet Taşdelen'e sormuştu. Taşdelen, iki gündür görüşmediklerini söylemişti. Bunun üzerine kayıp başvurusunda bulunan çocukları, bir televizyon programında annelerini aramaya başlamışlardı. Canlı yayında cinayeti işlemediğini söyleyen Mehmet Taşdelen, yaklaşık bir yılın sonunda Altuntaş’ı öldürdüğünü itiraf etmiş ve onu gömdüğü yeri göstermişti. Makulenin cesedi, Eyüpsultan ilçesine bağlı Pirinççi köyündeki ormanlık alanda bulunmuştu.
İYİ HAL İNDİRİMİ
Mahkeme heyeti, Taşdelen'e verdiği cezada iyi hal indirimi yaptı. Mahkeme, sanığa önce "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi, ancak daha sonra iyi hal indirimi uygulayarak müebbet hapis cezasına hükmetti.
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