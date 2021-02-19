Zengin’e vekillerden tepki: Erkek taklidi yapan siyasetçi
CHP’li Zeynep Altıok Akatlı, AKP’li Özlem Zengin’in sözleri hakkında, “Onurlu ve ahlaklı bir "kadın siyasetçi" bu sözleri söylemez. Koltuğu korumak adına kadın olmak değil, erkek taklidi yapan siyasetçi olmak tercih edilmiş.” dedi.
AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Uşak Emniyet Müdürlüğü’nde çıplak arama iddialarını reddederek, “Bu kurgusal bir harekettir. Onurlu, ahlaklı kadın bir sene beklemez. Bir kadını çıplak arayacaksın, dakikasında bundan rahatsızlığını beyan eder” dedi.
Zengin’in çıplak arama işkencesini meşrulaştıran bu sözleri büyük tepki topladı.
"KADIN VEKİL OLARAK BEN UTANDIM"
CHP eski Genel Başkan Yardımcısı ve 26. Dönem İzmir Milletvekili Zeynep Altıok Akatlı, “Onurlu ve ahlaklı bir "kadın siyasetçi" bu sözleri söylemez! Bu sözler, RTE'de sıkça zuhur eden cinsiyetçi-eril dilin bir kadın bedeninde yeniden üretilmesinden başka bir şey değildir. Koltuğu korumak adına kadın olmak değil, erkek taklidi yapan siyasetçi olmak tercih edilmiş.!” İfadelerini kullandı.
CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ise, “Yaklaşık 20 yıl sonra 'Avukatlık yemininde başımı açtığım için kafamı kaldıramadım' diyen Özlem Zengin TBMM'de, Çıplak aramaya maruz kalan 'namuslu' kadın bunu söylemek için 20 yıl beklemez. Kadın milletvekili olarak bu kadın milletvekilinden utandım. O söylemeye utanmadı.” dedi.
HDP Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ise, “Biz AKP kadınları ayrıştırıyor,kendi “makbul” kadınını yaratmak istiyor derken tamda bunu kast ediyorduk.
Özlem Zengin, çıplak arama işkencesine maruz kalmış kadınları; 'onurlu,iffetli' olmamakla suçladı. Bu bakışın bütün kadınlara kaybettirdiği çok açık!” Tepkisini gösterdi.
BARIŞ ATAY'DAN ÇOK SERT TEPKİ
Zengin'in konuşmasına TİP Milletvekili Barış Atay tepki gösterdi. Atay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bundan daha utanç verici, aşağılık bir açıklama zor duyarız." ifadelerini kullandı.
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