Ayşenur Arslan ifadeye çağrıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu tarafından ifadeye çağrılan gazeteci Ayşenur Arslan "Savcılığın beni göresi gelmiş. Şüphe çekmesin diye “şüpheli” gibi gidecekmişim" dedi.
Gazeteci Ayşenur Arslan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu tarafından şüpheli olarak ifadeye çağrıldığını duyurdu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu tarafından kendisine gönderilen çağrı kağıdının fotoğrafını Twitter hesabından paylaşan Ayşenur Arslan, "Güzel bir sonbahar günü. Kapı çaldı: Posta! Bekle-me-diğim mektup geldi. Savcılığın beni göresi gelmiş. Şüphe çekmesin diye “şüpheli” gibi gidecekmişim. Görüşecekmişiz!" diye yazdı.
Arslan'ın paylaşımı şöyle:
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