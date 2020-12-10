"Aytaç Ünsal'a işkence" iddiası

10 Aralık 2020 Perşembe, 18:01

İçişleri Bakanlığı, avukat Aytaç Ünsal'ın, Edirne'den yurt dışına kaçmaya çalışırken biri PKK'li 3 göçmen kaçakçısıyla yakalandığını açıkladı. Bugün Halkın Hukuk Bürosu tarafından yapılan açıklamada, "Avukat Aytaç Ünsal, dün gözaltına alınırken yapılan işkence sonucu bu hale getirildi" denildi.

Açıklamanın devamında, "Bu işkence, 213 gün adil yargılanma hakkı için ölüm orucu yapmış olan bir avukata yapılmıştır. İşkence insanlık suçudur! Aytaç Ünsal onurumuzdur! Aytaç Ünsal derhal serbest bırakılsın!" denilerek Ünsal'ın fotoğrafı paylaşıldı.