Aytaç Ünsal'ın babasından Adalet Bakanlığı'na tepki: Bir an önce öldürmek mi istiyorsunuz?

Ölüm orucundaki avukat Aytaç Ünsal'ın babası, Adalet Bakanlığı'na tepki gösterdi. Baba Nihat Ünsal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bağışıklık sistemi iyice zayıflamış birini uyutmayarak bir an önce öldürmek mi istiyorsunuz?" diye sordu.

cumhuriyet.com.tr
02 Ağustos 2020 Pazar, 13:44
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Adil yargılanma talebiyle 182 gündür ölüm orucunda olan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi avukat Aytaç Ünsal'ın babası Nihat Ünsal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Adalet Bakanlığı'na tepki gösterdi.

Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi’ne getirilen Aytaç Ünsal’ın durumuna ilişkin paylaşım yapan baba Ünsal, hücredeki ışığın gece boyunca kapatılmadığını belirttiği paylaşımda Adalet Bakanlığı'nı etiketleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Az önce oğlumuz Aytaç’ın refakatçisi eşimle görüştüm. Hücredeki beyaz ışığı gece boyunca yaktıkları için Aytaç uyku problemi yaşamaya başlamış. Bağışıklık sistemi iyice zayıflamış birini uyutmayarak bir an önce öldürmek mi istiyorsunuz?"


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