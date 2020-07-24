Aytuğ Atıcı: “Adaylık için özgür delegeye ihtiyaç var”
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun karşısında genel başkanlık için ilk olarak aday adaylığını açıklayan Aytuğ Atıcı, “Verilen sözler yerine getirilirse imza sorunumuz olmaz. Hayallerimiz büyüktür ve bunun için de özgür delegeye ihtiyacımız vardır” dedi.
Eski CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, adaylık açıklamasının ardından geçen süreyi Cumhuriyet’e anlattı. Şu ana kadar 76 il gezdiğini ve kurultay delegelerinin tamamını aradığını kaydeden Atıcı, “Onları, Aytuğ Atıcı’nın değil, manifestomuzun etrafında birleşmeye davet ettim” diye konuştu.
İlhan Cihaner ve Tolga Yarman’ın aday adaylığını açıklamasından da mutlu olduğunu kaydeden Atıcı, Kılıçdaroğlu’nun adaylaşması için partililere talimat verdiği yönündeki iddialara ilişkin ise “Kurultay delegesi Kemal Bey’den talimat alarak imza vermez, vermemelidir.
Kemal Bey’in de böyle bir talimat verdiğini zannetmiyorum” dedi.
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