Aytuğ Atıcı: “Adaylık için özgür delegeye ihtiyaç var”

24 Temmuz 2020 Cuma, 06:00

Eski CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, adaylık açıklamasının ardından geçen süreyi Cumhuriyet’e anlattı. Şu ana kadar 76 il gezdiğini ve kurultay delegelerinin tamamını aradığını kaydeden Atıcı, “Onları, Aytuğ Atıcı’nın değil, manifestomuzun etrafında birleşmeye davet ettim” diye konuştu.

İlhan Cihaner ve Tolga Yarman’ın aday adaylığını açıklamasından da mutlu olduğunu kaydeden Atıcı, Kılıçdaroğlu’nun adaylaşması için partililere talimat verdiği yönündeki iddialara ilişkin ise “Kurultay delegesi Kemal Bey’den talimat alarak imza vermez, vermemelidir.

Kemal Bey’in de böyle bir talimat verdiğini zannetmiyorum” dedi.