Aytun Çıray'dan 'bölünmüş Irak haritası' paylaşan İletişim Başkanlığı'na tepki

06 Temmuz 2020 Pazartesi, 22:01

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, İletişim Başkanlığı'nın paylaştığı ve farklı sınırların çizildiği Irak haritasına tepki gösterdi.

Çıray, İletişim Başkanlığı'nın bölünmüş harita paylaşmasının, Türkiye'nin 'Irak'ın bütünlüğünü ön gören' tezine aykırı olduğunu dile getirdi. Söz konusu bölünmüş Irak haritasına ilişkin uyarılarda bulunan İYİ Partili Çıray, "Başka resmi kaynakların bölünmüş Türkiye haritaları yayınlamasına meşruiyet kazandırırsınız" dedi.

Eski bir bürokrat olarak samimi bir uyarıda bulunduğunu ifade eden Çıray, "Devlet görevi olanların bölünmüş Irak haritası paylaşımları çok tehlikelidir" dedi.

İYİ Partili Çıray'ın tepkisi şöyle:

"Eski bir bürokrat olarak samimi uyarımdır:

Devlet görevi olanların bölünmüş Irak haritası paylaşımları çok tehlikelidir. Çünkü;

1. Irak'ın bütünlüğü tezimize zarar verir.

2. Başka resmi kaynakların bölünmüş Türkiye haritaları yayınlamasına meşruiyet kazandırırsınız."