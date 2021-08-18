Ayvalık açıklarında 20 göçmen kurtarıldı
Balıkesir'in Güneş Adası açıklarında, Yunan Sahil Güvenliği'nin Türk karasularına bıraktığı 20 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Edremit Körfezi'nde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık ilçesi Güneş Adası açıklarında lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, aralarında çocukların da olduğu 20 kişiyi kurtardı.
Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularına bırakılan göçmenler, Ayvalık'taki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na götürüldü.
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