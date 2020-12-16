Ayvalık'ta doğa katliamı: Yaklaşık 4 ton atık 3 kilometrelik bir alana yayıldı
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde faaliyet gösteren pirina fabrikasında atık depolama havuzunun duvarı yıkıldı. Yaklaşık 4 ton atık 3 kilometrelik bir alana yayıldı.
İzmir- Çanakkale kara yolu Nikita mevkisinde faaliyet gösteren pirina fabrikasında dün akşam üzeri atık depolama havuzunun duvarı yıkıldı.
Duvarın yıkılmasıyla yaklaşık 4 ton atık çevreye yayıldı. Atıklar, İzmir- Çanakkale kara yoluna kadar ulaştı. Havuzun yanından geçen Nikita Deresi’ne de sızıntı oldu. Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı ve Ayvalık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili tutanak tutarken, atığın daha fazla yayılmaması için bariyerle önlem alındı. Fabrika çalışanları, kendi imkanlarıyla çevreye yayılan atıkları toplamaya devam ederken, toplanan atıklar kepçelerle kamyonlara yükleniyor.
"AYVALIK VE ÇEVRESİ ONARILMAZ BİR ZARAR GÖRDÜ"
Çökme sonucu havuzun içinde bulunan tonlarca prina atığının yaklaşık 3 kilometrelik alana yayıldığını belirten Ayvalık Kent Konseyi Başkanı Halil Coşkun, “Daha önce havuzlarla tankerlerle ve kara suyunun boşaltılmasıyla ilgili tedbirler aldıklarını söylemelerine rağmen fabrika yetkililerinin kayıtsız kaldığı ortadadır. İhmal yüzünden Ayvalık ve çevresi onarılmaz bir zarar görmüştür. Kolay kolay temizlenemeyecek bir kirlilik söz konusudur. Kara suyun çevreye olan olumsuz etkisini biliyoruz. Bu önemli konuda tedbir almadıklarından ve sorumsuzca davranmalarından ötürü firmayı kınıyorum. Fabrika nedeniyle kentte hava kirliliği devam ederken, bir de bu kirlilik olayı yaşandı ne yazık ki. Ayrıca Nikita Deresi’ne sızıntı, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından tespit edildi ve bu nedenle ceza aldılar. Bugün yaşanan bu olay gösteriyor ki bunlardan ders almamışlar ve devleti hiçe saymışlar” dedi.
Öte yandan, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in bir grup çevreci ile birlikte olayın meydana geldiği prina fabrikası yetkilileri hakkında, hava kirliliğine neden oldukları gerekçesiyle bir süre önce Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.
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