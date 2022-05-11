Ayvalık’ta 75 göçmen kurtarıldı

11 Mayıs 2022 Çarşamba, 09:30

Edinilen bilgiye göre; Ayvalık açıklarında Yunanistan unsurlarınca lastik botları patlatılarak Türk karasularına itilen 75 göçmen Ege Denizi’nde ölüme terk edildi.

Hemen harekete geçen ve olay yerine giden Sahil Güvenlik botları, göçmenleri kurtararak Cunda Adası’na getirdi.



Buradaki Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda göçmenlere yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme yardımında bulunuldu.



Göçmenlerin Balıkesir Göç İdaresi’ne teslim edilmesi bekleniyor.



