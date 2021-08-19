Ayvalık'ta çevrecilerin zaferi

19 Ağustos 2021 Perşembe, 10:03

Ayvalık Belediyesi ve Ayvalık Tabiat Derneği’nin Balıkesir'in Ayvalık ilçesi, Bağyüzü Mahallesi’nde taş ocağı açılması ve işletilmesi amacıyla verilen, “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir.” kararının iptali için ortaklaşa açtıkları davadan güzel haber geldi.

Balıkesir 2'nci İdare Mahkemesi iptal kararı verdi.

Az daha güzelim kentin doğası, güzelliği taş ocağına kurban edilecekti.

Çok şükür bir yanlıştan dönüldü.

Çam fıstığı üretiminden gelen zenginliği ile bilinen Kozak Yaylası’nda 100 hektarlık ruhsat alanında 24,72 hektar için verilen bu karar tüm çevrecilere ve bizlere derin bir nefes aldırdı.

Zaten ruhsat alınan yer çevre düzeni planında tarım arazisi ve orman gözükmekteydi.

Üstüne üstlük proje sahası Madra Barajı uzun mesafeli koruma alanı ikinci kısmı içinde yer almakta.

Bölgede yaşayan insanları, tarım ve hayvancılığı, içme suyu kaynaklarını hesaba katmıyorum bile.

Böyle bir yere nasıl ruhsat verilir?

Akıl alır gibi değil.

Lütfen!

22 adasıyla, tabiat parklarıyla, doğal güzellikleriyle, kumsallarıyla, zeytiniyle, zeytinyağıyla, sabunuyla, sualtı zenginlikleriyle ve tarihi kent dokusuyla nadide bir çiçek olan bu yeri birileri rant sağlayacak diye heba etmeyin!

Anayasa’nın 56. maddesi sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı için hem devlete hem yurttaşlara ödevler vermiştir.

Ülkesinin bir karış toprağına zarar verilmemesini isteyen yurttaşlar olarak Ayvalık başta olmak üzere ülkenin her yerinde bu ranta karşı dik durmalıyız.

Ülkenin göz bebeği bu toprakları koruma konusunda devlet mücadele vermiyorsa bizler vermeliyiz.

Başta Kozak olmak üzere tüm ülke topraklarının tahrip edilmesini, bağrında yeni yaralar açılmasını istemiyorsak, beraber hareket etmeliyiz.

Bu nedenle başta maden ocakları ve HES’ler olmak üzere bu ülkenin havasına, suyuna, doğasına zarar veren ne kadar proje varsa iptalini talep etmekteyiz.

Hiçbir proje yahut elde edilecek rant bu ülkeden önemli değildir.

Doğayı ve geleceğimizi yok edecek bu tarz projelerin son bulmasını ve yetkililerin vatandaşlar ile el ele vererek hem tarıma hem turizme hizmet edecek, gelecek kuşaklara miras bırakacağı çalışmalara yoğunlaşması elzem bir ihtiyaç olmuştur.

Doğayı, çevreyi korumak ve onları gelecek nesillere güzel bir şekilde bırakmak çok önemlidir ?

Ve bu hepimizin yapması gereken bir görevdir.

?Unutmamalıyız ki geleceğimiz için doğayı ve çevreyi sözde değil özde korumalıyız!