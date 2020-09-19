Ayvalık'ta orman yangını
Balıkesir’in Ayvalık ilçesine bağlı Beydağ mevkisinde orman yangını çıktı. Rüzgârın etkisiyle söndürme çalışmaları güçlükle yürütülürken, çevredeki evler tahliye edildi.
Balıkesir’in Ayvalık ilçesine bağlı Beydağ mevkisinde orman yangını çıktı. Ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.Saat 21.30 sıralarında Beydağ mevkisinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yurttaşların durumu bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve Orman İşletme Müdürlüklerine bağlı ekipler, arazözler, iş makineleri ile müdahale devam ediyor.Rüzgârın da etkisiyle söndürme çalışmaları güçlükle yürütülürken, çevredeki evler tahliye edildi.
Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.
İşte yanan burun:
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